El miércoles, Juan Román Riquelme y Toti Pasman se cruzaron en La Bombonera. El ídolo iba hacia la cabina de transmisión de ESPN para la entrevista que tuvo con Sebastián Vignolo y vio a Toti, quien se retiraba tras comentar el partido entre Boca y Tigre para Radio La Red. Y ahí se escuchó una frase para Pasman.

El propio periodista relató los hechos en "DSports Radio". "Me sorprendí, casi no me di cuenta de que era él... Iba con su hermano Cristian y con alguien que yo conozco mucho. Y cuando pasé, porque cuando me lo crucé no dijo nada, dijo... En realidad, soltó al aire: 'Ah, los contras también vienen a la cancha...'", deslizó.

¿Qué dijo Pasman al respecto? "Por supuesto que seguí... Pero me quedó revoloteando la frase. Lo que analicé es que a Román le sale la ficha dictatorial, así como le salió cuando empezó que gobernaba por comunicados. Ahora creo que en el fondo él siente que si hay contras, no pueden ir a la cancha. Que él tiene el poder de vetar, de decir 'Vos me criticás, vos no entrás' o 'Vos me elogiás, venís y te doy la nota'. Ojo Román que es peligroso eso, eh... ", tiró.

"Nosotros laburamos de periodistas, si me querés tener de contra, teneme de contra que no pasa nada. Yo hago mi trabajo", aseguró Toti. Y argumentó: "Elogio lo que me parece bien... Battaglia está bien, los pibes están bien, traer a Benedetto estuvo muy bien. Y critico lo que no me gusta: Cristian Riquelme en el Consejo de Fútbol, el hijo del Patrón Bermúdez como gerente de bebidas, peleas todo el tiempo, declaraciones desafortunadas para un ídolo como era Carlitos Tevez".

"A mí me manda La Red a laburar y espero que no te metas con algo muy importante como es la libertad de prensa. Que los periodistas puedan ir a laburar, critiquen o elogien. Que no tengamos que decir que Cristian Riquelme es Monchi (director deportivo del Sevilla) para poder ir a la cabina de La Bombonera", sentenció el periodista.