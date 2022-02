El vicepresidente de Boca no tuvo pelos en la lengua y criticó ferozmente a uno de los mejores jugadores del equipo que dirige Battaglia. ¿Qué fue lo que dijo Riquelme?

Después de lo que fue la igualdad de Boca ante Colón en La Bombonera, se generaron miles de repercusiones, cuestionamientos y análisis, ya que el equipo dirigido por Sebastián Battaglia se desconcentró y terminó perdiendo dos puntos. Los santafesinos igualaron el juego a falta de cinco minutos para que Fernando Echenique diera el pitazo final, y se arruinó la fiesta del Xeneize.

En la cabeza de Juan Román Riquelme quedó boyando la jugada en la que el conjunto visitante podría haberse quedado con un hombre menos, y además de confirmar que el club de La Ribera hará de local en el estadio de Vélez mientras terminan de acondicionar el campo de juego de La Bombonera, también se encargó de criticar fuertemente a una de las figuras boquenses.

Federico Lértora había sido amonestado en la primera etapa y, en el complemento, le cometió una infracción a Eduardo Salvio y el árbitro no sancionó con una tarjeta. Por eso mismo, el vicepresidente se refirió a la situación: "Yo levanto los brazos, le pido amarrilla y lo tiene que echar. El Toto era más sano que el agua. Son cositas que te hacen más fuerte", admitió Riquelme. Sin embargo, también advirtió que el equipo es muy "inocente".

Asimismo, el titular del Consejo de Fútbol confesó que a los dirigidos por Battaglia, pero principalmente a Salvio, de quien sostuvo: "Cada uno en su lugar, tiene que tener maña". Y rápidamente utilizó a su ex compañero, Martín Palermo, para comparar la jugada del ex Benfica: "Palermo se te tiraba encima, no te dejaba saltar, era tramposo. Eso es ser mañoso".

En diálogo con Equipo F, Riquelme también puso como ejemplo, a modo de darle un consejo a Salvio: "Yo miraba el jugador amonestado e iba a jugar por ahí, era mi trabajo, cada uno en el fútbol tiene su trabajo. Si el Toto se queda quieto, a Lértora lo tiene que expulsar, sintió que podía hacer el gol".