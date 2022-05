A horas del Boca - Racing por la semifinal de la Copa LPF, el terreno azul y oro se revolucionó porque nadie se esperaba que Sebastián Villa fuera denunciado por "violación e intento de homicidio". Entre las versiones de la mujer que sufrió el ataque del colombiano y el silencio que optaron desde la institución, se filtró la decisión que tomó Juan Román Riquelme.

No es la primera vez que el extremo cafetero recibe este tipo de denuncias, aunque desde la dirigencia del Xeneize no tomaron cartas en el asunto. Incluso, el caso con su ex pareja, Daniela Cortés, se cerró por parte de la Justicia porque la danmificada retiró los cargos.

En más de una ocasión, Boca estuvo muy cerca de transferir a Villa, ya que desde Brujas y Dinamo Moscú realizaron diferentes ofertas que no fueron aceptadas por Riquelme y el resto de los miembros del Consejo de Fútbol. Pero ahora, según la información del medio partidario Somos Boca, el actual vicepresidente habría decidido que, en el próximo mercado de pases, el colombiano armará las valijas. Incluso, tras el duelo ante Racing, sea separado del plantel.

A lo largo de los últimos días, varios equipos del exterior realizaron sondeos por el surgido en Deportes Tolima. Si bien esperan que lleguen las ofertas desde Europa, debido a que el futbolista tiene como prioridad dicho destino, también estaría en los planes de Santos, ya que el equipo brasileño estaría buscando un extremo. El futuro de Villa no está confirmado en su totalidad, pero es un hecho que no seguirá en La Ribera.