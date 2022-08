Eduardo Salvio fue uno de los futbolistas que comenzó el éxodo en Boca Juniors. El Toto dejó el Xeneize en plena Copa Libertadores y apenas a días del encuentro de vuelta ante Corinthians por los octavos de la Copa Libertadores.

El extremo se encuentro hoy en Pumas, equipo que en las próximas horas se medirá al F.C Barcelona por la Copa Joan Gamper. Desde allí rompió el silencio y habló por primera vez desde su conflictiva salida del cuadro de La Ribera.

"Me fui por cómo se dieron las cosas. No era de la forma que yo quería pero bueno, se terminó dando así lamentablemente", abrió el Toto en diálogo con ESPN.

Luego, aprovechó para mandarle un saludo a sus compañeros: “Hoy me toca estar en Pumas y les deseo lo mejor a mis ex compañeros y a muchos amigos que dejé ahí. Así que estaré alentando desde afuera”.

Por último, explicó los pormenores de su salida: "La posibilidad de quedarse estaba, pero como todos vieron la oferta de renovación demoró bastante y por mi parte sabía que la posibilidad de irnos estaba. El club quería una cosa, el jugador otra, no hubo acuerdo y me tengo que ir. Pero está todo bien, me voy contento".