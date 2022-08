El mercado de pases ya entró en su último día. Este lunes 8 de agosto se dará el cierre de la extensión del libro para aquellos equipos que habían gozado de la ventana extra por la salida de futbolistas propios al exterior, y Boca fue uno de ellos. Sin embargo, el Xeneize se encuentra consternado en relación a negociaciones debido a la reciente caída del pase de Edinson Cavani, situación que estaba muy encaminada pero finalmente el futbolista uruguayo dio el no a las charlas y por lo tanto, su arribo no se dará.

Sin embargo, Boca sostiene aún negociaciones vigentes por más de un futbolista donde uno de ellos es Adonis Frías. El defensor central de Defensa y Justicia manifestó abiertamente sus ganas de vestir la camiseta xeneize debido a su fanatismo y desde el club de la Ribera movieron fichas para quedarse con él. Pero el Halcón no se las está haciendo nada fácil.

Es que el conjunto de Sebastián Beccacece sufrió muchísimas bajas de los futbolistas que eran titulares en su plantel, tales como Francisco Pizzini, Carlos Rotondi, Miguel Merentiel y Gabriel Hachen, por lo que perder también a Adonis Frías en este mercado sería también durísimo para el resto de la temporada. Por eso, primeramente habían decidido negociar para que se incorpore a Boca en diciembre, algo que el Xeneize no quería debido a la necesidad de contar con centrales de manera inmediata.

Luego de varios idas y vueltas con las negociaciones a nivel económico y esta cuestión del momento donde se efectuaría la salida de Adonis de Defensa, las mismas se vieron truncas y no hubo más avances. Pero, sorpresivamente, el club de Florencio Varela decidió no convocar a Frías para el partido de este lunes ante Central Córdoba y, al tratarse del último día del mercado, fueron varios en el Mundo Boca los que se ilusionaron con que se trate de un arribo a Brandsen 805.

Pero, no se trataría de eso. La no convocatoria de Frías para el partido ante el conjunto de Santiago del Estero se trataría plenamente de una decisión de Sebastián Beccacece, sí en relación a lo que lo movilizó las negociaciones con Boca, pero no estrictamente porque su pase sea un hecho y sea presentado como refuerzo xeneize. Entre los clubes siguen las negociaciones, pero nada tendría que ver su ausencia en los concentrados de Defensa y Justicia. Las próximas horas serán claves.