"La gente en la calle me grita que agarre Boca", declaró Ricardo Caruso Lombardi en Radio La Red. El entrenador, actualmente sin club, habló del presente del Xeneize y aseguró que no tendría problemas para dirigirlo. De hecho, hasta se animó a decir cómo formaría su equipo.

Primero empezó con los arqueros, único puesto donde no se la jugó: "Los tengo que ver en las prácticas. Son completamente diferentes Javi García y Chiquito Romero. El otro día Chiquito no estuvo bien, y está teniendo problemas en las salidas”.

"En defensa tantas variantes no tenés, porque hay muchos lesionados. Me gusta Figal, está en un momento muy bueno. Creo que la dupla con Valdez no la podés tocar", explicó Caruso, que luego habló de los laterales: "La defensa tiene que ser un poquito más fuerte. Lo tenés Advíncula y le tenés que decir que pase una o dos veces. En el lateral izquierdo me parece que Sández está muy bien. Está confiado y está con gol. Necesitás buscar un equipo agresivo".

El doble 5 de Caruso es lo más cercano a lo que piden todos los hinchas: "El otro día a Equi lo ví con muy buena salida, no me desagrada el tema Varela-Equi. Estaban jugando Pol y Varela, pero sería un poquito más defensivo".

En la parte ofensiva, sorprendió: "A mí me parece que Boca sería más fuerte si hace un 4-4-2 con dos carrileros, pero violentos: Villa y Briasco. Beto no es como Langoni, lo tuve en Huracán y baja. Así podes jugar con dos nueves como Merentiel y Benedetto". ¡Y después dicen que es defensivo!

+ El XI de Boca por Caruso Lombardi

Sergio Romero o Javier García; Luis Advíncula, Bruno Valdez, Nicolás Figal, Agustín Sández; Norberto Briasco, Alan Varela, Ezequiel Fernández, Sebastián Villa; Miguel Merentiel y Darío Benedetto.