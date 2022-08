Los dos jugadores de Boca se cruzaron en el entretiempo. Un comentario del goleador no le gustó al zaguero central.

Comenzó como una especulación ni bien comenzó el segundo tiempo pero se confirmó poco después. En el entretiempo del partido entre Boca y Racing, Darío Benedetto y Carlos Zambrano discutieron y la pelea terminó a los golpes. La primera confirmación llegó desde la polícia, que tuvo que intervenir, pero hasta Hugo Ibarra habló del tema.

"Hubo una discusión, y nada más que eso. No tengo idea si el golpe de Zambrano fue por una discusión con Benedetto. No me preocupan las discusiones, son parte del fútbol y sirven para mejorar", manifestó el director técnico luego del empate en Avellaneda. Y ahora se conocieron más detalles.

El periodista Pablo Carrozza comentó: "Me confirman desde la seguridad que efectivamente hubo trompadas entre Benedetto y Zambrano, camino a los vestuario". Y luego añadió: "Los tuvieron que separar sus propios compañeros y hasta debió interceder la Policía". ¿Cómo comenzó la pelea? Con una frase del "Pipa".

Ni bien terminó el primer tiempo, Benedetto juntó a todos sus compañeros y se quejó por la faceta defensiva del equipo. "Si nosotros estamos mirando la pelota cuando tiran los centros, nos van a hacer el gol, boludo... Tomen marcas", señaló, según se escucha en el informe de "Paso a Paso" (TyC Sports). Ese comentario no le gustó nada a Zambrano y fue el detonante para la pelea posterior.