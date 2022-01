Hay una realidad en Boca en relación al presente, el cual es más que positivo por lo que sucede dentro y fuuera de la cancha. Por fuera, las gestiones en el mercado de pases se están dando con mucha astucia para cerrar a los jugadores que el Xeneize necesitaba y quedándoselos en su totalidad mediante compras de sus pases, como ocurrió con Benedetto, Figal, Pol Fernández y con Leandro Brey, mientras que buscan cerrar a Ángel Romero cuanto antes.

Dentro de la cancha, lo que terminó siendo un buen cierre del 2021 con la obtención de la Copa Argentina siguió por el mismo andarivel en el comienzo de este año en los amistosos disputados en el Torneo de Verano, donde jugó 3 y ganó los 3, quedándose con el título este jornada calurosa de martes en La Plata tras vencer 1 a 0 a San Lorenzo.

Sin embargo, dentro de toda esta algarabía, surgió un factor que encendió las alarmas de todo Boca tan solo minutos más tarde de la consagración del título veraniego y éste llegó por medio de Eduardo Salvio.

Lo que sucede es que Toto tiene contrato con Boca hasta dentro de seis meses únicamente y puede quedar libre en el próximo mercado de pases a menos que extienda su vínculo con el Xeneize, lo que ambas partes pretenden.

Y en este contexto, a Salvio le preguntaron sobre las novedades que habían respecto a su renovación y, lejos de ponerse el cassette, habló sin filtros sobre ello y paralizó a más de un hincha de Boca: "No sabría bien qué decirte porque no está cerrada mi renovación. El club sabrá cuánto ofrecerme o no porque están también en todo su derecho". Así, el delantero soltó un bombazo que sacudió al Xeneize en las últimas horas del martes, ya que prácticamente afirmó que no hay un acuerdo por ahora en su contrato.

Más allá de eso, se mantuvo discreto al dejar en claro que mientras tenga vínculo con Boca, seguirá haciendo las cosas como corresponden: "Me seguiré preparando, en lo único que pienso es en seguir jugando y disfrutar mis días en Boca". ¿Se va?