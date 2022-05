Hace varios meses que en la cabeza de Agustín Almendra el único pensamiento que circula es poder volver a jugar en alto rendimiento. Si bien tuvo la chance de mostrarse en la Reserva de Boca, el mediocampista anhela tener acción en la competencia internacional, como así también pelear los campeonatos locales.

La discusión con Battaglia, a pesar de que pidió disculpas públicas, generó un enorme bache en la carrera del surgido de las inferiores boquenses. Y como si fuera poco, hace algunas semanas, Riquelme le negó la posibilidad de emigrar hacia Racing, que lo buscaba ante la lesión ligamentaria de Mauricio Martínez.

Si bien el Consejo de Fútbol se mantiene en la postura de no cederlo a préstamo, Almendra está presionando para que lo dejen emigrar, ya que solamente quiere jugar y sabe que en Boca no lo podrá hacer. Al menos por el tiempo que Battaglia continúe al frente del equipo. Y quien apareció interesado en quien supo vestir la camiseta de la Selección Argentina Sub-20 fue Defensa y Justicia.

Almendra es una de las tantas opciones que baraja Sebastián Beccacece para el mediocampo, ya que es de los futbolistas de buen pie que precisa para su juego. A pesar de que el DT del Halcón sabe que la negociación no será nada sencilla, no pierde las esperanzas. Y no es el único que lo tiene en carpeta.

Debido a que perderá a Rodrigo Aliendro, Julio César Falcioni también posó sus ojos en el volante de Boca para que llegue a Colón y pueda disputar la Copa Libertadores, donde el conjunto santafesino ya se encuentra clasificado a los Octavos de Final. ¿Dónde terminará jugando?