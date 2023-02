Si Boca no apura, no hay chance: la importante oferta que puede aceptar Gareca esta semana

Si bien Hugo Ibarra no parece estar en la cuerda floja puertas adentro, se sabe lo cambiante que es el Mundo Boca y más cuando los resultados no se dan. En el medio de un flojo andar futbolístico del Xeneize, Ricardo Gareca habló en ESPN y aseguró que aceptaría ofertas del fútbol argentino. El Tigre siempre anda en el radar del club de la Ribera, aún con la particular relación que tiene con sus hinchas.

El ex-DT de Vélez está libre desde su salida de la Selección de Perú. De hecho, su nombre sonó fuerte antes de la designación de Ibarra como entrenador de la Primera. Luego de sus declaraciones en el ciclo conducido por Sebastián Vignolo, se confirmó que hay conversaciones oficiales para que el Flaco vuelva a dirigir.

Según informó el periodista Manuel Olivari, Gareca negocia con la Selección de Ecuador y espera una propuesta final durante esta semana. "Si cierra, el Flaco será el DT de Ecuador", aseguró el corresponsal. ¿Será el sucesor de Gustavo Alfaro en la Tri?

Si esto se firma esta semana, será imposible que Gareca llegue a dirigir al Xeneize, ya que hoy no parece haber chances de que Ibarra deje su cargo. Si los resultados no se dan y desde el club apuestan por el Tigre, Boca tendrá que apurarse.