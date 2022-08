El presidente, marcado como uno de los que no dio el OK para que el Tigre sea DT de Boca, expuso su pensamiento.

Apenas se comunicó la salida de Sebastián Battaglia, el nombre de Ricardo Gareca empezó a pisar fuerte para tomar las riendas del barco de Boca. Su pasado, recordado por muchos como "traición" por haber pasado del Xeneize a River, hizo que todo se fuera enfriando de a poco. Uno de los que fue señalado como responsable de haber dado pulgar para abajo para el Tigre fue Jorge Amor Ameal, que ayer rompió el silencio.

"Te voy a contar una historia: cuando Gareca y Ruggeri quedan libre, nosotros ingresábamos a la CD con Alegre, yo era directivo. Había un derecho y el derecho era de los jugadores, esa es la realidad por la que fueron a River. Nos dieron dos jugadores y plata, el que trabajó sobre ese tema fue el presidente de la AFA", soltó el presidente de Boca respecto al ex-DT de Vélez en TyC Sports.

Posteriormente, le consultaron si daría el OK para que sea entrenador del primer equipo: "¿Si le abro las puertas? Si, no hay problema, no proscribimos a nadie, el tema es que haya evaluación y la gente nuestra diga que es el técnico. Yo puedo opinar, pero después los profesionales de fútbol pueden marcar una línea. Yo no estoy en contra de nadie que pueda hacerle bien a Boca".

Tras esta declaración, Ameal dejó en claro que no se opondrá para que Gareca sea el heredero del banco azul y oro, pasándole la pelota a Juan Román Riquelme y el Consejo. ¿Será el elegido para el ciclo 2023?