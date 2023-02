A pesar de que en el mundo Boca están con la cabeza puesta en lo que será el cierre del mercado de pases, donde ya sumó a Bruno Valdez y Miguel Merentiel, los directivos saben que aún poseen algunas cuantas horas más para seguir incorporando.

El objetivo de Hugo Ibarra es muy claro: quiere ganar la CONMEBOL Libertadores. Y para ello necesita que lleguen más futbolistas, pero que el Consejo de Fútbol retenga a quienes ya están dentro del plantel. Y es una de las charlas que mantuvo en el último tiempo con Juan Román Riquelme.

Justamente en la carpeta de salidas aparece el nombre de Martín Payero, quien se transformó en una especie de rueda de auxilio. Pero con el retorno de Equi Fernández, además de que el entrenador está fascinado por las cualidades de Juan Ramírez, es muy factible que arme las valijas.

Payero se encuentra a préstamo en el Xeneize hasta mitad de año, pero la Comisión Directiva tiene la posibilidad de quedarse con su ficha por una suma de 6 millones de euros, importe que se fijó como opción de compra.

Hasta el momento, Riquelme ni los integrantes del Consejo de Fútbol no se comunicaron con los directivos de Middlesbrough, quienes son dueños de la ficha del ex mediocampista de Banfield que con la azul y oro disputó un total de 16 encuentros (no jugó el último domingo) y anotó un solo gol.