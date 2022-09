A pesar de que dentro del mundo Boca están con la cabeza puesta en lo que será el partido del domingo frente a River, Juan Román Riquelme analiza cada movimiento que dará el Departamento de Fútbol para encarar el próximo año.

"Hacemos la presentación del Cuerpo Técnico que será desde la fecha hasta el 31 de diciembre. No se hablará ni de otros técnicos ni jugadores que se presten a otras interpretaciones", fueron las palabras que emitió Jorge Amor Ameal en la conferencia de prensa que sirvió para presentar a Hugo Ibarra como entrenador de Boca. Y como su contrato caducará cuando el reloj toque las 00 horas y comiencen los brindis por el arribo de 2023, Riquelme miraba de lleno a un posible reemplazante.

El gran deseo que tiene el vicepresidente del Xeneize es poder incorporar a Ricardo Gareca, quien no renovó su contrato con la Federación Peruana de Fútbol, por lo que dejó de ser el entrenador de la Selección de Perú. Sin embargo, el arribo del Tigre se complicaría muchísimo.

Durante las últimas horas, desde Colombia llegó una información que no le cayó para nada bien a los integrantes del Consejo de Fútbol, que estaban completamente de acuerdo con sumar a Gareca. El periodista bogotano Adrián Magnoli afirmó en DirecTV Sports que Atlético Nacional está detrás de los pasos del ex DT de Vélez: "Tengo información muy importante: el Arriero Herrera NO SIGUE en Atlético Nacional. El club quiere DT extranjero, llamaron a Gareca",expresó.

Si bien fue el propio Gareca quien confesó que la única vez que mantuvo diálogo con Juan Román Riquelme "nunca me dijo que me quería como DT de Boca" y "sólo hablé con él por Zambrano", en 2019 fue Jorge Bermúdez quien admitió que lo pretenden para el Xeneize: "Ricardo Gareca es técnico para Boca, hace mucho tiempo lo tengo en mente. Tiene que ser un hombre por encima de una idea común, un tipo con jerarquía y prestancia", aseveró hace dos años. ¿Tendrá la chance de dirigir al Xeneize o se irá a Colombia?