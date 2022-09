El entrenador tiene pensado ensayar un estilo que no es muy habitual en el Xeneize. Todos los detalles.

"Hay distintas formas de jugar un partido así", avisó Hugo Ibarra tras el triunfo frente a Colón. ¿Cómo encarará Boca el Superclásico de este domingo frente a River? Arrancó una semana intensa y el plantel del Xeneize tuvo la jornada libre. Mientras tanto, el cuerpo técnico ya estudia las distintas posibilidades que hay para el fin de semana.

De momento no hay certezas en cuanto a la formación titular del conjunto azul y oro para recibir al máximo rival. Pero ahora revelaron que el "Negro" y su equipo de trabajo tienen pensado probar una variante táctica inédita justo a pocos días de enfrentarse a los dirigidos por Marcelo Gallardo.

El periodista Augusto César reveló en "ESPN F12" cómo está el panorama en el arranque de la semana. "Lógicamente, van a volver todos los que estaban suspendidos: Advíncula, Pol Fernández y Varela. Después, se habla de una semana de mucha prueba... Yo hablaba con alguien del cuerpo técnico hace un rato y me avisó: 'No vamos a probar tanto, eh...'", mencionó.

"Tres delanteros no, porque no están los tres delanteros que ellos quisieran, sin Villa ni Zeballos...", adelantó el cronista. Y luego contó: "Esa línea de cinco que viene siendo duda puede ser probada en la semana pero no veo a Boca arrancando con cinco el domingo. Creo que Ibarra siente que esa línea de cinco es todo un mensaje en la previa". ¿Probará con cinco atrás pero aún así mantendrá la línea de cuatro?