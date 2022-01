Mientras las negociaciones continúan, en San Lorenzo están a la expectativa de la posible llegada de Ángel Romero a Boca. Y se trata únicamente de saber si finalmente se concretará el pase o no: los hinchas están a la expectativa de saber si su exjugador reforzará a un clásico rival.

En el medio de esta situación, a muchos fanáticos del "Ciclón" no les cayó bien la respuesta que dio Mauro Cetto sobre el tema. Al mánager del club le preguntaron cómo le caería ver al paraguayo con la camiseta azul y oro y su comentario al respecto generó mucho debate en las redes sociales.

En una entrevista con Radio La Red, Cetto se sinceró: "No me dolería ver a Ángel Romero con la camiseta de Boca". Si bien luego aclaró "Después de jugar en San Lorenzo y pasar a Boca no sería la mejor opción", muchos hinchas no le perdonaron la frase.

"No tiene noción del sentimiento del hincha", "Traigan a gente hincha", Falta de inteligencia" y "Todo mal hiciste", fueron algunos de los comentarios. En el medio de la crisis en el "Cuervo", el trabajo de Cetto está siendo criticado y su frase sobre Romero no colaboró.