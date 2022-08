El enfrentamiento más importante que se recuerda entre Carlos Bianchi y Luiz Felipe Scolari es la final de la Copa Libertadores 2000. Una serie pareja que terminó en empate y se definió por penales, con triunfo para Boca sobre Palmeiras en Brasil. Pasaron los años y algo se mantuvo entre ambos entrenadores: el respeto mutuo.

Pero ahora "Felipao" lo llevó a un siguiente nivel y expresó toda su admiración por el "Virrey". "Quería decirles que, si hoy tengo muchos récords, tengo que recordar que estuve hasta ayer o incluso hasta el otro día junto a Bianchi. Quien también tiene muchos récords y es uno de mis ídolos. Es una persona que me gusta mucho. Es uno de los técnicos que no soy amigo, pero que me gustaría conocer para tener una amistad", dijo.

En su charla con CONMEBOL, el entrenador campeón del mundo con Brasil en Corea-Japón 2002 contó qué le gusta de Bianchi. "La forma de trabajar de Bianchi, la identificación de los jugadores, sus métodos de trabajo y sobre todo la amabilidad... El ambiente, la amistad que forma con los jugadores. Y eso lo valoro mucho, me gusta mucho y me encantaría conocerlo en persona y conversar de cosas que yo también he vivido...", sostuvo.

"Incluso dejar el fútbol, porque tengo la intención de dejar el fútbol en el futuro, quiero saber cómo se hace todo esto, cómo se logra todo esto, porque a veces no puedo...", agregó Scolari. Y aseguró: "Yo también voy a parar en algún momento, y otros nos irán superando en récords y dejaremos un legado. Y sobre este legado me gustaría saber un poco más con Bianchi".