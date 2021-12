De a poco el mercado de pases va tomando forma en Boca. El consejo de fútbol empieza a negociar por la renovación de Sebastián Battaglia como director técnico y ya piensa en los posibles refuerzos para la temporada 2022. Ahora un jugador manifestó que es hincha y se ofreció para llegar al equipo.

Se trata de Adonis Frías, defensor de Defensa y Justicia, quien se mostró esperanzado con concretar el pase al Xeneize. "Es muy lindo que me vinculen a Boca y uno se ilusiona, pero todavía no llegó nada desde el club. Yo siento en la sangre que soy jugador para Boca y por eso no jugaría en River. Es una pasión desde chiquito y es así", dijo.

"Román es mi ídolo. Es el ídolo de la mayoría. Algunos de mis familiares y amigos lo tienen tatuado. Yo jugaba en su posición y trataba de imitarlo. Más adelante pasé a jugar de marcador central izquierdo...", reveló Frías en una charla con "Fútbol 590" (Radio Continental). Y agregó: "Mis compañeros me joden, dicen que soy un jugador para River, pero el fanatismo que tengo por Boca es muy grande, lo llevo en la sangre. Pero no me llamaron ni Román ni Gallardo".

¿Qué pasará con su futuro? "Lo que mas deseo es dar el salto al exterior. Estoy esperando haber si viene alguna propuesta, pero por ahora tengo contrato con Defensa", reconoció Adonis. Juan Román Riquelme ahora tiene una alternativa más con el defensor de 23 años. ¿Lo llamará?