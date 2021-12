Walter Bou tuvo un gran año en Defensa y Justicia y ahora se termina su vínculo a préstamo. Como Boca es el club dueño de su pase, debería presentarse al arranque de la pretemporada en los primeros días de enero. Pero aún no se sabe qué sucederá con el futuro del delantero.

La intención en el "Halcón" es que la "Panterita" siga formando parte del plantel. Pero en el consejo de fútbol saben que es una buena alternativa en el caso de que las incorporaciones ofensivas no lleguen. ¿Dónde jugará Bou en el 2022? Su representante contó cómo fue la charla con Boca.

Christian Bragarnik explicó en Radio La Red que aún es tiempo de evaluación en el club de Brandsen 805. "Primero Boca evaluará su situación particular. A partir de que tengan decidido su proyecto... Desde Boca nos trasladaron que van a evaluar su proyecto deportivo. No es que nos dijeron que no lo quieren", señaló.



"Él deberá presentarse a la pretemporada, como corresponde. Obviamente que será un jugador pretendido. Ojalá se tome la mejor decisión para Walter, para Boca y para nosotros", aclaró el agente de Bou. Por ahora, sus dos alternativas son seguir en Defensa o volver al Xeneize.