Tomás Pochettino es uno de los grandes protagonistas de este mercado de pases del fútbol argentino. A pesar de haberse formado en Boca, el mediocampista decidió pasar a River y es el nuevo refuerzo del plantel de Marcelo Gallardo. Así, ahora integra la larga lista de jugadores que formaron parte de los dos clubes más grandes del país.

"Estoy muy contento. El grupo me recibió de manera ideal. Viendo como juega River, a mí me ayuda mucho la forma, cómo juega. Es un equipo ideal y es un sueño para mí, donde quería estar. Ojalá pueda aprovechar la oportunidad", manifestó el volante en ESPN sobre sus primeros momentos en el Millonario. Su ciclo en el club promete mucho.

Además, Pochettino recordó su salida de Boca en 2016 y explicó por qué se decidió a irse del conjunto azul y oro. "En ese momento había muchos volantes y se veía muy difícil que me den la oportunidad de poder jugar y ahí encontré una salida cuando me llamó (Ariel) Holan para ir a Defensa y Justicia en el 2016", señaló.

"Era mi chance para hacerme un jugador de Primera y Defensa me abrió las puertas. Ahí arrancó mi camino... En un momento se habían lesionado dos o tres jugadores y aún así no iba ni a concentrar, así que para arrancar la pretemporada 2016 tomamos la decisión de buscar una salida, para agarrar ritmo", sostuvo Pochettino. Y cerró: "Desde Boca nunca me llamaron o se interesaron por mí".