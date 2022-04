La derrota frente a Corinthians volvió a despertar todo tipo de críticas hacia Sebastián Battaglia. Boca ahora camina por la cornisa en la fase de grupos de la Copa Libertadores y muchos hinchas creen que se cumplió un ciclo para el director técnico, que por ahora se mantiene en el cargo. En medio de esta situación, un entrenador se ofreció para el Xeneize.

Si bien aclaró que en este momento hay un colega en el cargo, Humberto Grondona no descartó la posibilidad más adelante. "Hay un técnico campeón, con contrato y hay que respetarlo. Y ahora estoy trabajando en Mendoza. Me doy dos años más, en dos años sí, me encantaría", sostuvo "Mundo Boca Radio".

Pero eso no es todo: el hijo de "Don Julio" hasta se animó a proponer una cláusula insólita para su posible contrato en Boca. "Dos veces campeón sudamericano... Creo que tengo algo como para dirigir a Boca. Firmo un contrato: si empato en La Bombonera, automáticamente en la conferencia de prensa renuncio", deslizó.

¿Por qué está tan confiado? Humberto cree en la mística del estadio de Boca. "Fui con varios equipos a La Bombonera y es imposible ganar. Si se mueve toda... ¿Sabés el trabajo que tenés que hacer en la previa con tus jugadores? Más si es un equipo chico. Lo que sucede ahora es que cualquiera se atreve, eso cambió", aseguró.