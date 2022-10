Boca, Racing y Huracán son los tres candidatos a quedarse con la Liga Profesional 2022. Y si bien el Xeneize es el único que depende de sí mismo para quedarse con el título, un ex futbolista de la casa encendió las alarmas asegurando que desde la AFA quieren favorecer a la Academia de Fernando Gago.

Sin pelos en la lengua y apuntando directamente al arbitraje, Enrique Hrabina, histórico defensor central de Boca, aseguró: "Lo van a ayudar a Racing, eso no me cabe la menor duda por cómo se vienen haciendo las cosas". Y continuó con sus denuncias al aire de Radio Caput...

Un ex Boca y una declaración picante en la previa de la definición: "Ya lo vienen ayudando a Racing"

"Vi un penalazo que no le dieron a Lanús (por la mano de Enzo Copetti en su área), otro agarrón que también fue bastante dudoso que no se lo dieron. Y ya veníamos del penal que no le dieron contra Boca...", siguió el ex jugador del Xeneize. Y claro, rápidamente las declaraciones se hicieron virales en las redes.

Por otra parte, el DT del futbol senior de Boca demostró su confianza para los comandados por Hugo Ibarra: "Contra Gimnasia es el partido fundamental. Sigo confiando en que Boca contra el Lobo y el domingo va a ganar y va a ser el campeón”.