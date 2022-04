Un ex Boca respaldó a Almendra y dio sus motivos: "Lo de Benedetto fue de mal gusto"

El conflicto que ocasionó Agustín Almendra en Boca sigue generando debate. El volante ya pidió disculpas públicas pero se encontró con una firme postura de Sebastián Battaglia. Por ahora, entonces, seguirá siendo parte de la Reserva, a la espera de un indulto que no parece cercano.

Luis Lúquez, que jugó en el Xeneize entre 1982 y 1983 y fue director técnico de las inferiores hasta 2019, se metió de lleno en el tema porque conoce bien al mediocampista. "Agustín es un chico excelente. Lo tuve en Novena y Octava. A los jóvenes hay que marcarles el camino. Tenemos que ser docentes, antes que entrenadores. Si hay un castigo, tiene que saber por qué", opinó.

En su charla "A Todo Boca", Lúquez también se acordó de las palabras de Darío Benedetto sobre Almendra y lo atacó por su actitud. "Lo de Benedetto fue de mal gusto. Yo me críe de pibe con Mouzo, Ruggeri, Zanabria. Y si un joven se equivocaba, lo encerraban en el vestuario y le marcaban el camino", sostuvo el "Topo".

"Lo conocí de muy chiquito a Agustín y también conocí a su familia. No mató a nadie, simplemente se equivocó", continuó el DT. Y aseguró: "Hay que seguir ayudándolo. En algún momento la edad lo irá aplacando. Yo ya no estoy más en el club, pero ya no creo que vuelva a equivocarse".