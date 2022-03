La pelea entre Agustín Almendra y Sebastián Battaglia generó un escándalo en Boca y atrajo todo tipo de opiniones y recuerdos. Darío Scotto, exjugador del Xeneize, recordó que cuando estaba en Rosario Central tuvo un conflicto con su entrenador, quien también pasó por el conjunto azul y oro, y dio detalles de lo sucedido.

"Yo tuve un problema así con un técnico de mucho renombre en la Argentina", comenzó en su charla con TyC Sports. "Nosotros jugábamos contra Boca ese día y en la charla técnica un minuto antes de salir a la cancha me sacó del equipo. Yo había sido toda la semana titular, pateaba los tiros libres, todo. Y me sacó", explicó Darío.

Scotto contó que lo peor se vio después del encuentro: "Llego al vestuario y estaba esperando canchero, cruzado de piernas y me dice '¿Tenés algún problema vos conmigo?'. Y le digo 'No, no tengo ningún problema pero parate que lo arreglamos los dos acá'". La charla siguió: "'No, no, yo decía si tenías algún problema conmigo'. Termina la discusión, le digo 'Me voy de acá, hablo con los dirigentes'. Me dijo 'no vengas en 15 días con el caballo cansado a pedir disculpas'".

"Le dije que no había ningún problema y si tenía que dejar el fútbol, tampoco. Me llevé todo del vestuario, lo cargué en el auto, el presidente me dijo '¿Querés que me maten, estás loco?'. Me levanté y me fui. No se enteró nadie", sentenció Scotto. ¿De quién hablaba? El exfutbolista dijo que sucedió entre 1996 y 1997 y el único entrenador que estuvo en esa época en Central y luego pasó por Boca fue Miguel Ángel Russo...