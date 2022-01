Jugó más de cinco años en Boca pero, desde que se fue, hace casi una década, no tuvo oportunidad de regresar. Ya pasó mucho tiempo y ahora se selló su vuelta al país de un experimentado delantero, pero a otro equipo. Y, en un repaso de su presente, recordó su etapa en el Xeneize y los motivos de su salida.

Tras su etapa en Sud América de Uruguay, Pablo Mouche acordó su retornó al fútbol argentino para sumarse al plantel de Barracas Central: "Ya estoy instalado en Buenos Aires y estoy contento de volver a Argentina. Me incliné por Barracas por el ambiente familiar que tiene". "Este último año en Uruguay no la pasé bien y no me pude adaptar y ya quería pegar la vuelta", reconoció.

En cuanto a su ciclo en Boca, el atacante mencionó, en una charla con Radio La Red, que el motivo de su paso al Kayserispor de Turquía (allí estuvo entre 2012 y 2014) fue para dar un salto económico. "Cuando me fui a Turquía estaba en Boca con 24 años recién cumplido y solamente pensé en lo económico. El único interés que tuve de Boca fue al año que me fui para Turquía", explicó.

Sobre la actualidad del club, Mouche contó: "Yo miro todos los partidos de Boca y lo único que quiero es que gane la Copa Libertadores. Nos encontramos con una racha que cambió para el lado de River". Y agregó: "No tengo relación con el consejo y no sé la interna. Sé lo que es el mundo Boca y que el 50% es verdad y lo otro se inventa".