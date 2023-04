Allá por el ya lejano año 2008, hace nada más ni nada menos que una década y media, Juan Román Riquelme y Pablo Migliore compartían plantel en Boca Juniors. De hecho, en aquel entonces se habló de una supuesta pelea entre ambos jugadores, aunque nunca se terminaron de conocer los detalles sobre lo acontecido en el Xeneize.

En ese contexto, en las últimas horas, el exarquero le brindó declaraciones a 'El Loco y el Cuerdo' y en las mismas compartió precisiones sobre lo sucedido con Riquelme y también con respecto a la conversación que mantuvo con el recordado Pedro Pompilio, por entonces máximas autoridad de Boca que le pidió que se vaya del club.

"Me llama un día Pedro Pompilio, el presidente de Boca, y me dice: 'Te tenés que ir por lo que pasó. Por lo que dicen que pasó con Román", comenzó narrando Migliore, quien también supo defender las camisetas de Huracán, Germinal de Rawson, Deportivo Madryn, Racing Club, San Lorenzo de Almagro, Dinamo Zagreb, Argentinos Juniors, Peñarol, Almirante Brown, Atlético Paraná, Barracas Central y Deportivo Español.

"Yo le dije: 'No, Pedro, usted está confundido. Si a mí me llega a decir algo, no lo agarro del cuello, lo rompo todo, Lo rompo todo, termina en un hospital y ahí sí salgo en todos los diarios, pero me hago cargo", profundizó al respecto Migliore, que en su momento había sido acusado de tomar del cuello al hoy vicepresidente de Boca.

"Mirá si me voy a dejar verduguear por un compañero después de un partido, se llame como se llame", completó Migliore sobre los rumores que se exteriorizaron después del empate 2-2 entre Boca y Fluminense bajo la órbita de la Copa Libertadores de América de ese año, encuentro en el que el arquero tuvo una pálida actuación.