Un jugador de Boca quiere estar en Qatar 2022: "La ilusión no me la saca nadie"

Falta menos de un año para que arranque el Mundial de Qatar 2022 y ya crece la expectativa. La Selección Argentina se prepara para la máxima cita tras un año inolvidable, en el que consiguió la Copa América y ya aseguró la clasificación para el torneo más importante.

Lionel Scaloni ya armó un grupo consolidado y se sabe que la gran mayoría tiene su lugar asegurado en el Mundial. Sin embargo, hay una lista de jugadores que aún no tiene confirmada su posición y pelea por estar. En ese pelotón entra un futbolista de Boca que fue convocado por el DT y confesó que sueña con estar en Qatar el año que viene.

"Que en su momento me hayan citado, aunque sea a un partido de Eliminatorias, por cómo se dio todo por Franco (Armani) que quedó desafectado por Covid y que el Dibu (Martínez) se volvió a Inglaterra, más allá de todo ese contexto creo que es importante", dijo Agustín Rossi sobre su experiencia este año con la albiceleste. Y agregó: "Es un reconocimiento a lo que uno viene haciendo hace tantos años, por lo que uno tanto luchó, tanto se preparó".

"La ilusión del Mundial no me la saca nadie", se sinceró el arquero. Y completó: "Ya haber entrenado y compartido plantel con jugadores como Messi, como Di María, con todos los chicos que les toca estar, con los campeones de América, porque fue justo después de haber conseguido la Copa, es muy importante. Uno no pierde la ilusión y esperamos seguir haciendo las cosas bien para que llegue otra oportunidad".