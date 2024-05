Equi Fernández cuenta con serias posibilidades de estar en la Selección Argentina en el corto plazo. Hay muchas versiones que apuntan a que Lionel Scaloni lo incluiría en la lista de convocados para la Copa América 2024. Javier Mascherano, en tanto, lo tiene en cuenta para los Juegos Olímpicos de París 2024. En base a estos rumores, el periodista Juan Pablo Varsky dio su parecer en un stream de Clank!.

Los buenos rendimientos de Equi Fernández con la camiseta de Boca lo ponen ante la gran chance de estar en la consideración de Scaloni para la Copa América 2024. Esto, en buena medida, también se debe a la reciente decisión anunciada por CONMEBOL de aumentar las listas de convocados a un máximo de 26 jugadores.

A partir de esta información que surgió en las últimas horas, Juan Pablo Varsky, miembro de la familia de Fútbol Sites, habló sobre esta posibilidad en uno de sus streams en Clank!. Un usuario le consultó si “ves a Equi Fernández con chances de Copa América” y el destacado periodista expuso su opinión.

“A Equi Fernández le veo más chances de que juegue la Copa América que los Juegos Olímpicos”

Para Varsky, Equi Fernández tiene “muchas chances” de jugar la Copa América gracias al cambio que oficializó CONMEBOL con las listas de convocados de 26 jugadores. La gran incógnita pasará en si realmente será convocado y qué pasará con él para los Juegos Olímpicos.

Equi Fernández, en la Selección Argentina Sub 23 (Instagram @equifernandez_).

“Con 26 jugadores, sí, lo veo con muchas chances. El tema es si Copa América y Juegos Olímpicos. Para Boca sería ideal que Equi juegue solo la Copa América porque el repechaje de Sudamericana va a ser durante los Juegos y Boca lo necesita. Yo no creo que juegue los dos“, empezó su opinión.

“Hoy me preguntás, y le veo más chances de que juegue la Copa América que los Olímpicos. ¿Dónde debería estar? Con 23 era más difícil, con 26 es una progresión irresistible la que tuvo como para llegar a estar entre los 26“, añadió.

El periodista Gastón Edul afirmó que las chances de Equi Fernández son altas, pero que, para estar, le sacaría el lugar a un campeón del mundo como Guido Rodríguez. En este sentido, Varsky afirma que “no hay que bajarle el precio” al jugador de Real Betis, sino que “hay que subirle la cotización a Equi“.

Guido Rodríguez, mediocampista campeón del mundo con la Selección (IMAGO / PA Images).

“Hay 6 mediocampistas que son el ‘hexágono sagrado’: Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Exequiel Palacios. Esos 6, si están sanos van, y son los que más van a participar de las rotaciones. El séptimo puede ser Guido Rodríguez, que juega en Betis, va a pasar al Barcelona y juega en Europa. Yo creo que Equi le compite a Guido“, sentenció el comunicador.

“No hace falta bajarle el precio a Guido, hay que subirle la cotización a Equi. Equi es una cosa extraordinaria, paquete completo; maneja el equipo. No es un jugador que se vaya a distinguir por esa estadística tramposa y necesaria al mismo tiempo, para algunos casos, de Goles/Asistencias. Ahí no figura Equi, como Toni Kroos. ¿Cuántos goles tiene ‘El presidente’ (por Kroos)? ¿Cuántos pases-gol? Es el mejor 5 del mundo, de la temporada en Europa, por escándalo. Creo que hoy, Equi está para ser ese séptimo mediocampista“, manifestó.

¿Cuándo dará Lionel Scaloni la lista de convocados de la Selección Argentina?

La lista de la Selección Argentina para la Copa América 2024 se dará a conocer en los últimos días de mayo o principios de junio. La idea de Lionel Scaloni es tener el plantel completo para los amistosos que tendrá la Albiceleste antes del certamen.

Argentina enfrentará a Ecuador y Guatemala en los Estados Unidos días antes de debutar con Canadá en la Copa América 2024. Luego, enfrentará a Chile y Perú en la fase de grupos del torneo continental.