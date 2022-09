Martín Pérez Di Salvo, mejor conocido como "Coscu", es uno de los influencers argentinos más importantes dentro de las redes sociales. El streamer lleva varios años de carrera y ganó reconocimiento en el ambiente gamer pero su influencia llegó a todas las áreas y por eso terminó siendo amigo de músicos y deportistas.

Se sabe que Coscu tiene una buena relación con Marcos Rojo, uno de los referentes de Boca, desde hace varios años. Sin embargo, a muchos les sorprendió el comentario que hizo un futbolista del Xeneize en las últimas horas sobre un mensaje que le llegó de parte del streamer.

"Me escribieron algunos famosos que creo que nunca... Streamers, Coscu, me mandaron varios mensajes, me felicitaban, que había salido en todos lados, no lo podía creer, todavía no caía", señaló Luca Langoni cuando le preguntaron por las repercusiones de su doblete ante Atlético Tucumán. Por su edad, el delantero conoce bien todo lo que hace Coscu y le gustó intercambiar mensajes con él.

Con respecto a su presente, Langoni señaló en la cuenta oficial de Boca Predio que aún intenta acostumbrarse a este cambio en su carrera. "Todo el esfuerzo que venimos haciendo dio sus frutos y hoy es una alegría inmensa para mí y para mi familia. En el segundo gol explotó la Bombonera, no lo podía creer, me saqué mi remera y festejé con mi familia que estaba ahí", señaló.