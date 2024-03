La pelea entre Claudio Turco García y Ricardo Tati Chao, dueño del famoso local Camisetas Nani, se volvió viral en redes sociales. Todo sucedió en el marco del programa que tiene el ex futbolista de Racing, “Lo del Turco”, que se puede ver por YouTube. Entre los invitados, quienes vieron el feroz enfrentamiento, estuvo el destacado streamer Martín Pérez Di Salvo, más conocido como Coscu.

Todo se dio en el marco de un episodio grabado en donde García invitó a varias personalidades como el propio Coscu, Tati de Camisetas Nani y algunos integrantes del programa de Vorterix, Paren La Mano, como son Luquitas Rodríguez, Germán Beder y Joaquín Cavanna.

Fue el propio Rodríguez quien reveló detalles de la pelea entre el Turco García y Tati, luego de que éste último hiciera algunos chistes subidos de tono, sobre todo involucrando a la pareja del ex futbolista. En ese momento, dio inicio un mano a mano donde García terminó a las trompadas con el dueño del famoso local de camisetas.

La reacción de Coscu y los detalles de la pelea del Turco García: “Racing masterclass”

Así como Luquitas Rodríguez dio detalles de lo que fue la pelea, también Coscu dio su versión y hasta su reacción. En varias publicaciones en su cuenta de X (Twitter), contó lo que fue dicho momento, se puso del lado de Tati de Camisetas Nani y hasta dejó una frase que involucra al club del que es hincha.

Di Salvo, quien hoy por hoy no sólo destaca con sus vivos en Twitch sino también con su programa Generación F en ESPN y Star+, no entendió para nada lo que ocurrió en aquel momento. De hecho, su primera publicación en Twitter sobre la pelea fue: “No entiendo nada“.

Luego del incidente, dio más precisiones. “Pinchó el programa… a los que dudan les puedo decir, que fue real y que volaban vasos, por un momento temí por mi vida. Ni saludar pude“, contó, lo que dio a entender que tuvo que salir inmediatamente y el episodio de “Lo del Turco” tuvo que cortarse abruptamente.

Luego de confirmar que hubo una pelea, sorprendió con su publicación: “RACING MASTERCLASS“, asociándolo con el hecho de que el Turco García es hincha de la Academia al igual que él. También Tati de Camisetas Nani es fanático del equipo de Avellaneda y hasta es reconocido por su pasado como barra de una facción.

Para sorpresa de varios, Coscu no se puso del lado del Turco García, sino que elogió la postura de Ricardo Chao, al no aflojar ante el ex futbolista. Publicó una captura de un momento en el que habla con el de Camisetas Nani con el siguiente mensaje. “La cara de un tipo que en ningún momento se achicó totalmente de visitante“, dijo. Hasta se cambió la foto de perfil en Twitter por él.

Así fue la pelea entre el Turco García y Tati de Camisetas Nani

El streamer Luquitas Rodríguez, otro de los invitados al programa, relató desde su canal cómo se desarrolló la pelea que inició en la mesa y terminó a sus espaldas. “Camisetas Nani estaba tirando de la soga, quizás sin saberlo. Voy a citar, no maten al mensajero. ‘Encima este se quiere cog*r a tu mujer’, dice. El Turco García primero decide tirarle un vaso de gaseosa. Camisetas Nani vuelve a hacer un comentario y El Turco le arroja el vaso vacío“, contó.

Y agregó: “Coscu (otro de los invitados) había quedado mojado. Camisetas Nani se para y lo va a buscar. El Turco se para también. Yo me di cuenta que era una situación de piñas, pero no quería levantarme e irme antes que se consume. Yo soy muy cagón. Lo que atino hacer es mirar para los costados. Yo nunca había visto al Turco así en mi vida, estaba viendo rojo. No había chance de un llamado a la reflexión. El Turco lo empuja. Nani fue al frente. Yo percibo la violencia“.