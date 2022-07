En el mundo Boca todo es alegría. Después de 10 largos, Facundo Roncaglia volvió a ponerse la camiseta azul y oro, por lo que ahora reforzará al plantel comandado por Hugo Ibarra tras una gran gestión parte de Juan Román Riquelme.

Con pasos por el fútbol de España, Italia y Chipre, el ahora marcador central portará la casaca boquense con el '2' en la espalda, tal como supo hacerlo Rolando Schiavi, uno de los grandes ídolos de la institución. Pero más allá de todo momento emotivo, hubo tiempo para un blooper.

Mientras se daba la presentación, con una conferencia de prensa mediante, los periodistas presentes aprovecharon para realizar una ronda de preguntas y conocer las sensaciones del flamante refuerzo de Boca. Y llegó el momento en el cual nadie quiere decir presente: "¿En cuánto tiempo podrías estar a disposición de Battaglia?", le consultaron a Roncaglia. Entre risas, donde también apareció la opinión de Jorge Amor Ameal, que también se lo tomó a gracia, y sostuvo: "Un lapsus".

Luego del momento jocoso, Facundo Roncaglia explicó que "con Riquelme nos pusimos en comunicación la semana pasada, no había mucho qué discutir. Las ganas de contar conmigo solucionó todo muy rápido. Físicamente trabajé solo. No es lo mismo que estar con el plantel, pero creo estar bien. Llevará unos días estar a tono". Y luego añadió: "Con Ibarra no hablamos en qué posición me quería utilizar. Me preguntó cómo estaba físicamente. Me dio unos dias para ponerme bien. Va a ir evaluando cómo me ve y en qué posición ponerme", sostuvo.