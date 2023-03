El ahora ex ayudante de campo de Boca cruzó a Battaglia por las cuestiones a las que se refirió de manera crítica para con el "Negro" como entrenador xeneize.

Hace solamente horas, Boca anunció el despido de Hugo Ibarra como entrenador del club y ya se encuentran en la búsqueda de un reemplazante en donde aparecen varios nombres en la lista, sobre todo tras el no de Gerardo Martino pese al optimismo que había puertas adentro. Junto con Ibarra, también se marchó su cuerpo técnico integrado por Leandro Gracián y Roberto "Tito" Pompei. Y apenas se dio esta salida de manera definitiva, desde este CT rompieron el silencio con la presencia del "Tano" Gracián en ESPN.

El ex volante que supo vestir la camiseta de Boca, Vélez e Independiente entre tantas otras dialogó tras su despido junto con todo el cuerpo técnico y tuvo autocrítica sobre lo que fue el ciclo comandado por Hugo Ibarra. "Nosotros le dabamos herramientas a los futbolistas. Después en el campo de juego no se plasmara, es rol del DT, pero todo se planificaba, el plan de juego, le dabamos muchas herramientas", comenzó soltando.

Luego, desmintió de manera furiosa los dichos de que el equipo era armado desde arriba por Juan Román Riquelme: "Que se diga eso es una falta de respeto total", expresó. Y por esta línea, criticó tanto al periodismo que afirmaba aquello y también a Sebastián Battaglia, quien hace días atrás comentó en una entrevista que para él, Ibarra no estaba para ser el DT de Boca y que su cuerpo técnico "se había improvisado sobre la marcha".

Sobre esto, Gracián esbozó: "Nosotros nos preparamos para esto, me parece una falta de respeto total que un colega diga que no estamos preparados. Después que no te guste es otra cosa, y lo debatimos, pero un entrenador que estuvo mucho tiempo en el cargo, que está preparado, que agarró en un momento complicado y condujo a este plantel...", siendo este un durísimo dardo dirigido a Battaglia sin mencionarlo.

Para reafirmar su cargo de ladero de Ibarra, sobre el tema Gracián cerró: "No ibamos al club a comer todos los días asado. Hay una planificación constante en la primera de Boca. Trabajamos mucho, que quede claro. Pero el equipo a veces no sostenía niveles".