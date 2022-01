Así como se sumaron varios refuerzos hasta el momento y las gestiones continúan para que lleguen más, en Boca saben que son necesarias algunas bajas. Por ahora las únicas ventas importantes fueron las de Lisandro López y Walter Bou, pero hay otras figuras que tienen chances de irse.

Eduardo Salvio es uno de ellos, pero no precisamente por una oferta del exterior, sino porque su contrato se termina en junio y podría irse libre. Además, todavía no acordó su renovación con el Xeneize. "Todavía no está cerrado. El club sabrá cuándo ofrecerne o no. Está en todo su derecho. De mi parte me seguiré entrenando y preparando. Si te digo la verdad, en lo único que pienso es en jugar y disfrutar mis días en Boca", contó hace poco.

Ni bien arrancó el 2022, Jorge Bermúdez fue claro: "La idea es contactarnos, es muy importante para nosotros, estamos felices con él. Es un jugador mundialista, le da mucho a nuestro plantel y queremos que siga muchos años más con nosotros en Boca. Va a ser día a día, creemos que lo podemos sacar adelante".

En este contexto, los hinchas decidieron hacer su parte. Un grupo de fanáticos esperó a "Toto" a la salida del entrenamiento y le pidió que se quede en el club. "Quedate, por favor", le rogó uno. "¿Te quedas, Toto?", le preguntó otro. "Y... Todavía no sé. Si me renuevan, sí", fue la sincera respuesta del extremo. Y se sumó otro hincha más: "Por favor te lo pedimos, Toto, quedate". El futuro de Salvio depende de las negociaciones con Boca. ¿Seguirá?