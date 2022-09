El 14 de mayo de 2015, Boca y River se enfrentaron en La Bombonera por el partido de vuelta de la serie de octavos de final de la Copa Libertadores. En el entretiempo, un hincha le arrojó gas pimienta a los jugadores del Millonario y el partido se suspendió. Luego, Conmebol eliminó al Xeneize y el club de Núñez pasó a cuartos.

Hace algunos días, Rodolfo Arruabarrena contó una anécdota que se hizo viral sobre aquella noche. El por entonces DT de Boca comentó: "El profe veía que Jony Calleri estaba con el teléfono. Entonces le preguntó con quién estaba hablando. En el medio del quilombo le estaba pidiendo a la madre que le prepare milanesas. Increíble". Las declaraciones explotaron en todas las redes.

Y ahora llegó una historia increíble más. Luciano Fabián Monzón recordó aquel momento en "Mundo Boca Radio" y, en primera instancia, se rió de la anécdota de su excompañero: "Calleri no puede estar pidiéndole a la vieja que le haga milanesas... Jaja". Pero luego reveló: "Mi hijo nació la noche del gas pimienta. Dos y cinco de la madrugada. Sabés cómo salí de la cancha...".

Pero eso no fue todo. "Estaba en la cancha, llega el médico y me dice que me vaya corriendo al sanatorio. Y yo le pregunté para qué, si yo no tenía nada. Me recordó que mi mujer estaba ahí jaja. Me había olvidado. Yo cuando me meto en el partido me olvido de todo jaja", contó el defensor entre risas. "Mi mujer no sabía cómo contactarse conmigo porque yo no le pasé el número del médico, ni sé cómo hizo", cerró.