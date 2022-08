"Ponerme la camiseta de Boca que yo amo profundamente, no impide mi rol de entrenador", explicó Hugo Ibarra en su última conferencia cuando lo cuestionaban por jugar mientras lo hacía Atlético Tucumán. Esta vez, el partido del Senior no cayó en ningún horario comprometedor, y es por eso que el Negro no se privó de disfrutar dentro del campo de juego.

La cita fue ante Estudiantes, en un Boca Predio que tuvo un importante marco de público. El DT del equipo de Primera División fue titular, jugó de volante por derecha y fue clave para la victoria 3 a 1. Al ser reemplazado, hubo un lindo ida y vuelta con el público.

A los 21' del complemento, Quique Hrabina decidió mandar a la cancha a Pablo Jerez y sacar a Ibarra. Desde la tribuna, el grito fue unánime: "¡Vamos, Negro!". Todos los presentes bancaron al DT, que esta mañana estará a cargo de la práctica pensando en Colón.

El equipo que perfila Ibarra para jugar ante Colón

Con varios suspendidos y resguardando algunas piezas para el Superclásico, Ibarra mandaría a la cancha un XI con un mix. Rossi; Weigandt, Figal, Rojo, Fabra; Pulpo González, Rolón, Ramírez; Óscar Romero, Benedetto y Villa, puede ser el equipo.