Boca ya está en Colombia y despertó una locura entre los hinchas que tiene en el país. El Xeneize jugará este martes a las 21:30 frente a Deportivo Cali en su debut en la Copa Libertadores y lo hará con mucha gente colombiana apoyando al equipo.

La llegada del plantel al hotel fue caótica. Un centenar de fanáticos esperó a los jugadores en la puerta y hasta tuvo problemas con la seguridad por personas que se infiltraron para poder tener una foto o un autógrafo de algún futbolista.

En el medio de la gran cantidad de gente se destacó un colombiano fanático del conjunto azul y oro. "Me identifico con Marcos Rojo porque es un jugador de jerarquía, entra fuerte, es muy bueno. Yo en el barrio también soy así, ja, no me pasan", dijo en ESPN.

Y luego reveló: "Tengo cinco tatuajes, todos de Boca". Le pidieron que los muestre al aire y lo hizo: tiene un escudo en cada brazo, en cada pierna y otro más en el pecho. "Somos locales en todo el mundo, aguante Boca. Yo solo soy de Boca", aclaró.