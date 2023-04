Expulsión innecesaria y responsabilidad total en un gol para lo que resultó derrota de su equipo. Sin dudas, una noche negra para un ex jugador xeneize.

VIDEO | Un ex Boca tuvo dos errores garrafales en México y los hinchas explotaron: "Sin palabras"

Es extensa la lista de recientes ex Boca que se encuentran en el fútbol mexicano, donde se destacan Leonardo Suárez, Eduardo Salvio, Lisandro López y Esteban Andrada. Y pese a que todos ellos se destacan en aquella liga norteamericana, también puede pasar que tengan jornadas para el olvido, como le sucedió el pasado sábado por la noche al ex arquero de la Ribera y de Lanús.

En el duelo clave entre Rayados y América, donde los de Monterrey llegaban como punteros cómodos y las Águilas como terceros, en un Estadio Azteca colmado el "Sabandija" tuvo un partido completamente negro, ya que cuando su equipo ganaba por 1 a 0 en el partido gracias al gol de Maximiliano Meza, Andrada intentó evitar que una pelota se vaya al córner pero quedó tanto él como la defensa mal parada, por lo que le quedó el tanto servido al chileno Diego Valdés.

Como si esto fuera poco, ya con el resultado totalmente en contra por 2 a 1, Andrada salió hasta mitad de cancha y para evitar un posible gol desde lejos que hubiese significado el 3 a 1 en el marcador, el ex Boca metió un guantazo en dicha zona del campo y por eso vio la roja directa, por lo que no estará disponible para el próximo partido de Rayados.

Pese a los dos errores y la jornada negra, en México fueron benevolentes con Esteban Andrada debido a que Rayados se encuentra puntero de la Liga MX y esta fue recién su segunda caída en 14 encuentros. Además, es la valla menos vencida del certamen, por lo que no fueron tan duros hacia él. Sin embargo, sí hubo represalias de los más críticos, con frases como "Adiós arquerito", "Sin palabras", "No lo puedo creer" o incluso con que a Monterrey le falta arquero. Sin dudas, una noche negra y para el olvido para el ex golero xeneize y de Lanús.