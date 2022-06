Es cierto que Boca no ha hecho movimientos importantes en el mercado de pases, pero el propio Juan Román Riquelme habló sin tapujos acerca de dos de los sueños que tiene para jugar la CONMEBOL Libertadores durante este 2022. "Arturo Vidal y Edinson Cavani nacieron para jugar acá", señaló el vicepresidente del Xeneize mientras señalaba a La Bombonera en diálogo con ESPN. ¿Llegarán?

En la misma señal de televisión habló Sebastián Battaglia, quien se hizo presente este miércoles por la noche en el estudio de ESPN F10 y fue consultado por las posibles incorporaciones del club de La Ribera para pelear la Copa. Uno de los primeros guiños fue para Martín Payero, uno de los actuales objetivos de Boca. "Lo tuve en Banfield", recordó.

Para hablar de Arturo Vidal, el DT del Xeneize no tuvo más que palabras de reconocimiento para el chileno. "Jugadores de la jerarquía de Vidal le van a hacer bien al fútbol argentino, lo jerarquiza. Es un jugador de mucha experiencia, sabemos qué clase de jugador es y puede aportar mucho a nuestro plantel", expresó sobre el volante del Inter que ya había manifestado sus ganas de vivir la experiencia de jugar en La Bombonera.

Está claro que la misión no será sencilla, pero en La Ribera quieren contar con el Rey Arturo. "No hablo con Vidal, pero ojalá pueda jerarquizar nuestro plantel. Sería importante por la clase de jugador que es. Todavía no llegó el momento de hablar con él, veremos cómo avanza", sentenció el entrenador de Boca que inmediatamente causaría la sorpresa en el panel de ESPN F10.

Nicolás Distasio fue el primero en advertirlo. "¿Tampoco preguntas día a día cómo está el tema? No veo que te obsesione, eso te quiero decir", aclaró el periodista. Battaglia, contundente, priorizó el presente de Boca: "Estoy metido en el equipo. Tenemos partidos cada tres días. No me pongo a pensar si están avanzadas las negociaciones o no, de eso se encargan ellos (el Consejo)". Clarito.