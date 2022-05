Esta semana, Juan Román Riquelme rompió el silencio y se refirió a la situación de Sebastián Villa tras la nueva denuncia que recibió. El vicepresidente de Boca destacó las virtudes futbolísticas del delantero y mencionó: "Como profesional me saco el sombrero. Es una maravilla verlo que hace dos años y medio no falta a un entrenamiento. Luego lo que pasa fuera de la cancha es otro tema".

Victoria Donda, titular del INADI, escuchó las declaraciones del ídolo del Xeneize y lo atacó por el mensaje que entiende que quiso dar. "Algunas personas importantes en el mundo social, como Riquelme, es necesario que puedan formarse. No pido que una persona como él, que fue jugador y ahora es director técnico (NdR: es vicepresidente) sepa de políticas de género, pero sí que reconozca su influencia en la sociedad", manifestó.

Donda añadió que si Riquelme "dice que no le importa que una persona que está acusada de violencia y de violación esté en la cancha y que hay que aplaudirlo sólo por cómo juega, es necesario que entienda por qué a las feministas sí nos importa, porque no es solamente contra las feministas, sino contra todas las mujeres".

En su charla con "VitaminaCe" (AM 550, Radio Colonia), la titular del INADI afirmó que Villa "no tiene que estar en la cancha" por todo lo sucedido. Y pidió terminar con la violencia "y que sean los violentos los que tengan que explicar, y no siempre las feministas".