Vignolo no lo podía creer: el Cai Aimar dijo que once Giuntas le ganarían a once Riquelmes y estalló el panel de F90

Desde su lugar en el panel de "ESPN F90", el Cai Aimar siempre dice lo que piensa y así es como termina encabezando discusiones de todo tipo. En este caso, el exdirector técnico de Boca reinvidicó a los jugadores como Blas Giunta y hasta se animó a ponerlos por encima de los cracks como Juan Román Riquelme.

En el programa se debatía sobre la evolución del fútbol y los tipos de jugadores que quedaron desactualizados. "¿Giunta no podría jugar en el fútbol moderno? Dejate de joder... Vos tendrías que haberlo tenido y escuchado para ver cómo era. Cómo te puede servir para los compañeros... Era completo en todos los aspectos", señaló el Cai.

"Yo no me encapricho, tendrían que haberlo vivido. Ese tipo de cinco no quedó viejo, no. ¿Vos te creés que por más que marquen bien no van a saber dar un pase bien? Ustedes lo nombran a Giunta como si hubiese sido...", se quejó Aimar. "Si vas a la cancha con once Giuntas, no te gana nadie. Ningún once te aguanta", agregó.

Ahí fue cuando el "Cholo" Sottile le preguntó: "¿Vos crees que once Giunta le ganan a once Riquelme?". Y la respuesta del Cai sorprendió a todos: "¿Vos tenés alguna duda? ¿Por qué carajo quieren comparar a Giunta con Riquelme?".

Todo el panel estalló de risa y Vignolo se interesó en el tema: "No me río, me asombro. ¿Vos decís que once metedores le ganan a once cracks?". Aimar no retrocedió ni un poco: "Yo pienso de esa manera. Los del estilo Giunta van a ser más constantes, van a quitar más, van a estar encima de todos. Y una vez que la tienen van a intentar meter el gol, ¿vos te creés que son boludos?".