El conductor contó por qué Battaglia dijo la frase "no sea cosa que se me metan en el vestuario" luego de eliminar a Argentinos Juniors por la Copa Argentina.

Vignolo reveló el motivo de la frase de Battaglia: "No fue para los periodistas"

La charla de Riquelme con los jugadores de Boca, luego de la derrota ante Gimnasia, sigue dejando sus consecuencias. Los días posteriores a que Román bajara a los futbolistas del micro para conversar en el vestuario fueron caóticos, con versiones que fueron desmentidas por los protagonistas en conferencia de prensa. Sin embargo, aún se habla del tema.

Sebastián Vignolo tomó la palabra en medio del debate previo al duelo del Xeneize ante Aldosivi y se refirió a la frase que arrojó Sebastián Battaglia luego de que su equipo venciera a Argentinos Juniros para meterse a la final de la Copa Argentina. "Me voy, no sea cosa que se me metan en el vestuario", había dicho el DT.

En su relato, el conductor de ESPN F90 contó detalles de la charla que originó la polémica. "A Battaglia no le gustó lo que pasó el otro día en la cancha de Boca. No le gustó cómo quedó ante sus futbolistas y nuestra opinión. Hubo una conferencia de prensa posterior con Cali Izquierdoz. No estuvo bien, pero Boca jugaba un partido mata-mata e intentó poner paños fríos", señaló Vignolo.

Luego, el relator de FOX Sports Premium finamente contó de qué se trataban las declaraciones de Battaglia post-partido contra Argentinos. "Lo que dijo el otro día cuando terminó el partido no fue para los periodistas. Fue una ironía para decir 'voy a tratar de que no se meta nadie más en el vestuario sin que yo sepa'. Quedó como desautorizado con sus futbolistas. Esto es información, por eso lo digo públicamente", sentenció.

En el cierre, el "Pollo" dio su opinión acerca de lo sucedido. "Si me preguntan, yo creo que Riquelme tiene que ir al vestuario, Battaglia tiene que aceptar sugerencias y armar el equipo él. Pero todo en su justa medida. Si yo voy a tu lugar, te tengo que avisar. Es lo que corresponde", cerró.