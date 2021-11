Villa habló sobre su escándalo tras volver a las canchas: "Siempre he sido un gran profesional"

Boca ganó con lo justo en Mendoza ante Argentinos Juniors con un gol de Luis Vázquez y se metió en la final de la Copa Argentina, donde buscará llevarse el título y la clasificación a la Libertadores 2022. Los de Battaglia tuvieron una noche que no fue fácil pero supieron sobrellevar el encuentro y así quedarse con el triunfo.

Al margen del partido, o no tanto, se dio la vuelta de Sebastián Villa a las canchas tras más de tres meses de ausencia por situaciones que el propio jugador generó como el no presentarse a entrenar, irse a Colombia sin autorización ni permiso del Consejo del Fútbol y el posterior "castigo" por parte del club de no convocarlo.

Sin embargo, en la necesidad de revertir los últimos resultados que no eran los esperados, finalmente Battaglia decidió convocarlo para el partido más importante del semestre ante el Bicho de La Paternal por las semis de la Copa Argentina, donde fue titular y jugó los 90 minutos del partido.

Justamente luego del encuentro, el colombiano fue entrevistado por la transmisión oficial del cotejo y cuando fue consultado acerca de su accionar estos últimos meses, su respuesta fue particular: "Siempre he sido un gran profesional".

Segundos después de esta declaración sin autocrítica, contó cómo piensa seguir en Boca para mejorar su comportamiento: "Agradecido a mis compañeros, espero seguir así. Siempre me entrené de la mejor manera, también en Medellín. Vine acá y tocó bancármela. Ahora hay que responder a los compañeros a la hinchada y estoy feliz por esto".