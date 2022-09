A poco más de seis meses de su llegada a Colón, Ramón Ábila volvió a hablar de todo lo que vivió en su última etapa en Boca y no anduvo con vueltas a la hora de referirse al Consejo de Fútbol. El goleador habló con Ezzequiel en su clásica sección de "preguntas picantes" y tocó varios temas de su paso por el Xeneize: su salida, Riquelme, peleas por los premios y mucho más...

Sobre su partida y aquella polémica historia de Instagram que subió para "apurar" su salida, el cordobés aclaró: "No me habían comunicado nada de cómo era mi situación, estuve un mes y medio entrenando sin que nadie me dijera nada. Battaglia tampoco me avisó que iba a pasar conmigo, no me dejaban hacer fútbol. En un momento, me cansé de esperar y tener que estar mendigando esa comunicación. Eso que subí sirvió porque pude salir de Boca y volver a jugar. Yo siempre fui de frente y sincero, eso no me lo va a reprochar nadie. Eso me deja tranquilo, fui muy leal con mis principios".

Su vínculo con Román

"Mi relación con Riquelme era muy buena. Siempre que nos veíamos, nos saludábamos, él me mandaba mensajes después de que hacía un gol y siempre fue de mucho respeto y de admiración por mi parte. Nunca discutí ni tuve roces con él", aseguró sobre el vice, algo completamente opuesto a lo que después dijo del Consejo.

El Consejo de Fútbol

"Era como pasa ahora: no era clara la comunicación y muchas cosas fallaban. Se hacía un teléfono descompuesto hasta que llegaba Román, que clarificaba todo. Son sus formas, podemos no estar de acuerdo pero no las criticamos", opinó, y luego fue por más: "A lo mejor, es su manera de ser y con el poder que tienen lo sacan a la luz de esa forma. Lo peor que puede haber es una persona con poder, porque saca todas las miserias. El miserable se ve con el poder".

Una pelea por los premios similar a la de la previa con Corinthians

Para la sorpresa de varios, Wanchope contó que también vivieron un episodio vinculado a los premios: "Nos pasó algo similar. Cuando llegamos a cierta instancia, tuvimos una reunión y a lo que nos propusieron dijimos 'bueno muchachos, está bien'. Aceptamos y nos fuimos porque no queríamos discutir ni nada de eso. Evitábamos el problema. Carlos (Tevez) decía que no valía la pena discutir con ellos. Queríamos competir y ganar".

