Mientras todo Huracán se ilusiona con su regreso, Ramón Ábila se hizo noticia luego de mostrar su impactante cambio físico. El delantero, actualmente en Barracas Central, compartió una imagen frente al espejo sin remera, donde se ven los frutos del cambio de hábitos que viene implementando en los últimos tiempos.

“Todo pasa. Lo malo da la sensación que dura un poco más. Lo importante está en seguir confiando en uno mismo, levantarse y seguir luchando. Acá vamos por muchos más“, escribió Wanchope en un posteo, donde se lo ve en una impecable forma física.

El ex-Boca viene entrenando duro, haciendo boxeo en su tiempo libre y con una alimentación sana. “Me noto mucho mejor y también me estoy cuidando con las comidas“, contó el goleador en Clank!, el podcast de Juan Pablo Varsky, sobre su condición.

Qué dijo Wanchope sobre las críticas por su peso

“Jugaba y organizaba los días para irme a Córdoba a ver a mis hijas y a mis amigos, a disfrutar de mi tiempo. Porque lo canalizaba por ese lado, era mi escape. Lo hablaba, pero me reflejaba en el cuerpo porque la ansiedad me hacía aumentar de peso y no estar bien físicamente y así daba ventaja“, contó sobre lo que le sucedió en su reciente paso por Colón.

Además, comparó su caso con el de Lucas Pratto, quien también fue señalado por su peso a lo largo de su carrera: ““No tenemos un cuerpo estilizado a lo que se espera de un jugador de fútbol porque nuestra espalda es mucho mas ancha, nuestro cuerpo es una parte ósea que da a la gordura y al margen de que haya momentos que no estemos en buena condición física, somos propensos a eso. Entonces era como que ‘Bueno, decí lo que quieras’. A mí esa bala no me entra“.

Cuando me gritan gordo en la calle les contesto ‘sí, el bolsillo’, porque me nace eso. ¿Vos me querés hacer daño? yo te hago peor”, soltó.

¿Wanchope Ábila puede volver a Huracán?

El objetivo de Huracán es repatriar a Wanchope de cara al segundo semestre de este 2024. El goleador tiene contrato con Barracas Central hasta diciembre de 2025, pero desde Parque Patricios estarían dispuestos a pagar un resarcimiento para poder quedarse con su ficha.

Sumando todos sus pasos por el Globo, sus números son bestiales. En 90 partidos, se despachó con 48 goles y dio 8 asistencias. “Huracán es mi novia, siempre quiero volver“, dijo en la entrevista con JPV.