Zambrano desmiente todo: "Nunca dije que me quiero retirar ya"

Una entrevista que dio Carlos Zambrano a un medio peruano generó una fuerte repercusión. Allí el defensor de Boca dio a entender que ya piensa en el retiro de su carrera profesional luego del Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, ahora el futbolista salió a aclarar sus dichos y dejó en claro que no quiere dejar la actividad tan rápido como parece.

"Increíble. Me sorprendieron los títulos que se pusieron en la prensa. Yo nunca dije que me quiero retirar ya", mencionó el zaguero central en Radio La Red. "Mis palabras están muy claras en la entrevista. Estoy a un paso del retiro, tengo casi 33 años, el futbolista juega hasta los 35, 36. Esa es la realidad, nunca dije que me quería retirar", explicó.

Para Zambrano está claro que hay objetivos importantes en el futuro cercano y dejar el fútbol no es una opción.señaló.

"Yo estoy contento. La entrevista fue hace más de una semana. Ustedes saben bien cómo se maneja la prensa con eso. Fue sin mala leche, nunca dije que me quería retirar. Estoy a un paso y esa es la realidad. Mientras tanto tengo que seguir disfruntando", manifestó Zambrano, molesto por la repercusión que tuvo esa nota.

En cuanto a la actualidad de Boca, indicó: "Tenemos dos metas claras, la Copa Libertadores y el torneo local. Tenemos que asegurar la clasificación en la Copa, que se nos complicó mucho. Y en el torneo ya estamos en cuartos. Seguimos en la pelea de ambas cosas. Siempre se habla todo negativo de Boca pero seguimos en pelea".