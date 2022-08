A medida que pasan los días, más detalles se van conociendo sobre el escándalo protagonizado entre Carlos Zambrano y Darío Benedetto en el Cilindro de Avellaneda que mantiene en vilo al Mundo Boca. Es que primeramente se supo que hubo un encontronazo verbal entre ambos futbolistas que en el pasillo rumbo al vestuario y en el vestuario mismo, el cruce terminó en golpes de puño.

Hugo Ibarra no dio precisiones del hecho, sino que fue cauto y avisó de un cruce pero sin ahondar en detalles. Aún así, hasta el momento había sido el único presente en el hecho en haber vociferado sobre lo que ocurrió, ya que la reconstrucción de la pelea se estaba dando mediante los dichos de los testigos. Este miércoles, una de las palabras más esperadas para el tema llegó, ya que Carlos Zambrano rompió el silencio sobre lo pasó realmente con Benedetto en el vestuario del Estadio Presidente Perón en el entretiempo del clásico ante Racing.

“Fue un guantazo, no me lo esperaba... Los compañeros nos agarraron de inmediato. En el vestuario, él me pidió disculpas. Yo me contuve”, soltó primeramente el "Kaiser" en diálogo para el medio peruano "Trome".

Además, contó como viene atravesando los días posteriores a lo sucedido, donde manifestó: “No soy mucho de ver las noticias que se publican acá en Argentina, prefiero estar tranquilo y no sé qué habrán dicho, pero yo no hice nada”.

De esta forma, Zambrano le confirmó a Trome que él no arremetió contra Benedetto luego del golpe de puño que le efectuó el delantero, pero que igualmente fue sancionado de la misma forma que el "Pipa". Sobre esto, se mostró fastidioso, pero confirmó que cumplirá con la suspensión: "No estoy de acuerdo, porque me la estoy llevando gratis. No es justo, yo no hice nada, me siento incómodo, pero solo queda aceptar", cerró. Más temprano, este miércoles, el defensor posteó en sus redes un mensaje de apoyo para sus compañeros que esta noche enfrentarán a Rosario Central.