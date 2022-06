A mediados del 2018, Mauro Zárate tomó la decisión de irse de Vélez y pasó a Boca. El pase fue con polémica y todavía hay vestigios aquel escándalo. Sin embargo, el actual delantero de Platense recordó aquella época y mencionó que está arrepentido de una declaración que dio en su momento.

En TNT Sports le preguntaron si es posible acercarse al "Fortín" y recomponer la relación con el club en un futuro. Y su respuesta fue sincera: "No creo... Queda todo lo que pasó y lo que vivimos. Lo que me tocó vivir en el club fue hermoso, hasta en el último tiempo que me tocó estar que se logró el objetivo por el que volví. Me quedo con eso, lo otro ya está".

"De la decisión que tomé no me arrepiento para nada. En Boca viví tres años hermosos", aclaró el atacante. Pero luego añadió: "De lo que sí me arrepiento fue de esa frase, que por otro motivo y en realidad no tenía que decirla. Fue desacertado".

¿A qué se refiere? En mayo de 2019, Boca se enfrentó a Vélez por los cuartos de final de la Copa de la Superliga y, tras la victoria por penales, Mauro fue duro: "Es lindo pasar por penales, es un poco a lo Boca. Pasamos y eso es lo importante. Pasó el equipo grande".

En cuanto a su futuro en el fútbol, Zárate aclaró que no piensa en el retiro. "Es imposible que me ponga plazos. Ya me tendría que haber retirado porque estaba decidido. Estaba tranquilo, disfrutando, viajando... Pero es imposible, no puedo. Mientras las piernas me den... El día que no pueda gambetear, más no juego más. Y hoy en día me veo bien, tengo muchas ganas", mencionó.