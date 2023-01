149 días pasaron desde el 11 de agosto, día que sufrió la lesión en su tobillo por lo que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, hasta ayer, que volvió a sumar minutos en el amistoso ante Independiente, ingresando para jugar los 10 minutos finales en lugar de Sebastián Villa.

Tras el aburrido empate en 0, el Changuito habló con los medios sobre su recuperación: "Estoy contento, agradezco a todos los que estuvieron conmigo. A mi novia, mi familia, mis compañeros, el cuerpo técnico, al Consejo, a Román, que siempre me dieron una mano. A seguir disfrutando del día a día y a disfrutar", comenzó mostrando su felicidad por volver a jugar.

Además, reveló como fueron las charlas con Riquelme y el consejo que le dio: "Román me decía que esté tranquilo, que trabaje para disfrutar de jugar a la pelota, que es lo que él quiere. Le mando un saludo a él".

Por último, cerró agradeciendole a la gente por el apoyo: "Estoy agradecido por el cariño que me da la gente, no soy nadie todavía y aún así la gente me quiere un montón. Eso me hace ver que tengo que seguir trabajando para darles muchas alegrías".