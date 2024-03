En poco tiempo, Alexis Mac Allister se ha ganado el corazón de los fanáticos del Liverpool. Tras llegar a los Reds proveniente del Brightonpor poco más de 40 millones a mediados del 2023, se animó a portar la camiseta 10 y se transformó en el líder futbolístico del equipo, al cual reconoce como similar a Boca.

En una reciente entrevista con la influencer Ruby Deschamps para el canal oficial del Liverpool, LFCTV GO, Alexis comparó ambos estadios y a sus aficiones. “Hay algunas similitudes entre Anfield y La Bombonera”, reconoció. “La gente se vuelve loca cuando un jugador va a trabar una pelota. Sentir eso es algo que le gusta a cualquiera”, explicó.

Alexis jugó apenas seis meses en Boca, fueron tan sólo 20 partidos, pero le bastaron para dejar su marca en el corazón de los hinchas Xeneizes. Y ese paso por el club de La Ribera también fue algo especial en lo personal: “Jugar en Boca fue mi sueño y el de mi padre. Fue lindo, el apellido Mac Allister está escrito en la historia de Boca”, reconoció.

“Era una locura ir al estadio y sentir esa pasión de los hinchas que alientan en cada partido”, recordó Alexis en la entrevista sobre su etapa en Boca, donde logró ganar la Superliga Argentina en una histórica competición que se definió en la última fecha y en la que le arrebataron el título de las manos a River.

Alexis Mac Allister reveló qué hizo con sus camisetas de Qatar 2022

La entrevista de Alexis Mac Allister con LFCTV GO dejó algunas perlitas adicionales, como un paseo por el pequeño museo que tiene en su hogar, el cual no para de crecer día tras día. Allí guarda pelotas, réplicas de trofeos, fotos y también camisetas, tanto intercambiadas como propias.

Entre ellas aparecen las utilizadas en los partidos más importantes con la Selección Argentina, lo cual incluye la de los partidos del Mundial Qatar 2022 y la Finalissima. “Estas son las camisetas que usé en el Mundial, están todas grabadas con fecha y detalles del partido”, le explicó a su entrevistadora mientras pasaba una por una en el perchero.

“De los partidos con Arabia Saudita, Polonia y México me quedé con una [camiseta], y la otra se la di a mi familia, pero de la final me quedé las dos”, reveló sobre lo que fue de las camisetas del inolvidable Mundial de Qatar.

Algunas perlitas del Mundial

Alexis Mac Allister se abrió sobre lo que fue Qatar 2022, donde en la previa reconoció no haberse sentido seguro de tener un lugar dentro de los 23 convocados por Lionel Scaloni en la Selección Argentina. “Ese mes fue asombroso en todo sentido. Si me preguntabas un mes antes del Mundial no sabía siquiera si iba a estar convocado”, reconoció.

“Después se lesionó Gio [Lo Celso], que jugaba todos los partidos. Ahí me di cuenta que tenía chances de estar en el plantel y pasé de no saber si iba a jugar a prácticamente ser titular en uno de los partidos más difíciles”, reconoce sobre el encuentro ante México, en el cual fue titular luego de mirar desde el banco el partido frente a Arabia.

Ya con la Copa del Mundo bajo el brazo, Alexis explica que a pesar de que ya pasó más de un año de aquel momento, todo sigue pareciendo surrealista: “Todavía no caemos en lo que logramos. Creo que fue la primera vez que vi a mi papá llorando. Es un momento que no voy a olvidar nunca.”

“Creo que después de la final habremos dormido dos horas, estábamos cantando en el vuelo y tomando… ‘agua’, mientras volvíamos a Argentina”, recordó sobre aquel viaje que quedará grabado en su memoria. “Llegamos a Argentina 20 horas después, la gente caminó 10km del Aeropuerto al Predio y ahí nos dimos cuenta de lo que significaba. El día después hubo entre 4 y 5 millones de personas en las calles esperando por nosotros. Fue increíble”, cerró.