Por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa CONMEBOL Libertadores, en La Bombonera, Boca y Racing no se sacaron ventajas, empatando 0 a 0, por lo que la llave quedó abierta de cara a la revancha, que se jugará en una semana, en Avellaneda.

Una vez finalizado el encuentro, como marca el reglamento de CONMEBOL, el entrenador del Xeneize, Jorge Almirón, atendió a los medios presentes en conferencia de prensa, en la que se refirió a lo que fue el nivel de sus dirigidos, y entre otras cosas, a la salida de Valentín Barco por lesión.

“Valentín tenía una molestia y pidió el cambio porque no podía seguir. Ya estaba con esa molestia en el entretiempo, también lo vieron los médicos y estaba para seguir, pero en la primera jugada se dio cuenta que no podía y no arriesgó, así que hay que esperar a que le hagan los estudios”, tiró el entrenador.

En los próximos días, al juvenil le harán los estudios médicos correspondientes para determinar cual es el grado de la lesión, que posiblemente podría dejarlo afuera del partido de vuelta contra Racing, que se disputará la próxima semana en el Cilindro de Avellaneda.

¿Dónde ver Boca – Racing por la Copa Libertadores?

Tanto el partido de ida como el de vuelta de los cuartos de final de la CONMEBOL Libertadores 2023 entre Boca Juniors y Racing Club serán transmitidos en vivo por Telefé.

¿Cuándo y a qué hora juegan Racing vs. Boca por la Copa Libertadores?

El partido entre Racing Club y Boca Juniors tendrá lugar el miércoles 30 de agosto, en el Estadio Presidente Perón, a partir de las 21.30 horas, por el duelo de vuelta de los cuartos de final de la CONMEBOL Libertadores 2023.