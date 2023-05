Por haber asumido en plena competencia tras la destitución de Hugo Ibarra, Jorge Almirón tendrá en junio la primera oportunidad de solicitarle refuerzos al Consejo de Fútbol de Boca en vistas al segundo semestre del 2023. El Xeneize confía avanzar a octavos de final de CONMEBOL Libertadores y, para alzar el trofeo más preciado en La Ribera, habrá que incorporar jerarquía.

Uno de los nombres que comenzó a tomar fuerza en Brandsen 805 es un viejo conocido del actual DT del conjunto azul y oro. El colombiano Helibelton Palacios fue dirigido por Almirón tanto en Atlético Nacional como en Elche, club que descendió recientemente a la segunda división del fútbol español, y diversos rumores ubican al lateral derecho en la órbita de Boca para reforzar una posición sensible.

En ese contexto, el futbolista cafetero decidió romper el silencio en diálogo con Caracol Deportes de Caracol Radio y se refirió acerca de la posibilidad de ponerse la camiseta del Xeneize. “De momento no he tenido comunicación con ellos (cuerpo técnico de Almirón), pero me sentiría muy privilegiado que de nuevo me tuvieran en cuenta. Uno se siente muy halagado de que se diera un interés. Entraríamos a analizarlo y si tengo la oportunidad de hablar, lo analizaríamos“, sentenció.

No obstante, Palacios es consciente del lugar en donde está y dejó en claro cuáles son sus intenciones para su futuro profesional. “Esperemos que termine la temporada en Elche por respeto a la institución. De momento mi prioridad es seguir en Europa”, confirmó con total seguridad. La comunicación directa con Almirón será clave para convencer al jugador de tomarse un avión desde España hacia Argentina, un caso similar al de Luis Advíncula en su momento.